Под Орлом арестовали женщину, пришедшую в больницу пьяной

Административное дело рассмотрели в Хомутово.



Как сообщили в суде Новодеревеньковского района, местная жительница привлечена к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ее арестовали на одни сутки. Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу. Женщина уже свое «отсидела».

Примечательны обстоятельства этого дела. Из материалов следует, что еще в сентябре 2018 года женщина попала в приемный покой местной ЦРБ в состоянии алкогольного опьянения. Тем самым она нарушила закон, так как появилась пьяной в общественном месте.

Сотрудник полиции потребовал, чтобы она проследовала с ним и села в служебный автомобиль. Женщина отказалась и буквально проявила упорство: «упиралась ногами и руками в пол и землю, хватала руками за форменную одежду, пыталась вырваться и убежать».

В судебном заседании дама свою вину в совершении административного правонарушения признала полностью.