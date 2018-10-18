Под Орлом арестовали женщину, пришедшую в больницу пьяной

18.10.2018 | 12:25 Новости, Происшествия

Административное дело рассмотрели в Хомутово.


Как сообщили в суде Новодеревеньковского района, местная жительница привлечена к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ее арестовали на одни сутки. Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу. Женщина уже свое «отсидела».
Примечательны обстоятельства этого дела. Из материалов следует, что еще в сентябре 2018 года женщина попала в приемный покой местной ЦРБ в состоянии алкогольного опьянения. Тем самым она нарушила закон, так как появилась пьяной в общественном месте.
Сотрудник полиции потребовал, чтобы она проследовала с ним и села в служебный автомобиль. Женщина отказалась и буквально проявила упорство: «упиралась ногами и руками в пол и землю, хватала руками за форменную одежду, пыталась вырваться и убежать».
В судебном заседании дама свою вину в совершении административного правонарушения признала полностью.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования