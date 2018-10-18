Ситуацию в орловских театрах назвали критической

Их состояние после реконструкции только ухудшилось.



Такое мнение прозвучало на заседании профильного комитета, которое прошло в стенах Орловского облсовета народных депутатов. Нардепы обсудили ситуацию, сложившуюся в театрах «Свободное пространство» и драмтеатре имени Тургенева. Ее открыто назвали критической. Так, в «Свободном пространстве» протекает кровля, обрушается лепнина и штукатурка по фасаду здания, сильно нарушена механика сцены, не запущена в полном объеме колориферная система.

«По нормам СанПиНа, температура в зрительном зале в осенне-зимний период должна быть 22-24 градуса, но когда придут холода, зал максимум прогреется на 15-17 градусов», — сказала директор театра Марина Теплова.

Также было заявлено, что театр на собственные средства и своими силами купил специальный насос за 300 тысяч рублей и привел в порядок подвесные потолки, которые после реконструкции начали разрушаться.

В театре имени Тургенева «из-за протечки кровли во время дождя вода капает прямо на сцену и театральные прожекторы. В любой момент может произойти замыкание, и будут отключены источники питания».

При реконструкции должны были заменить, но не заменили трансформаторную будку, от которой питаются учреждение и площадки концертов, зимнего катка и других сооружений. Не поступила и дорогостоящая техника. Актерам приходится стирать и сушить костюмы дома.