В Болховском микрорайоне заложили новый детсад

Торжественная церемония закладки «капсулы времени» в фундаментный блок состоялась сегодня, 18 октября, в Болховском микрорайоне.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что жители обоснованно требовали необходимые новые места в детских садах.

— Выполняя обещания, при поддержке федерального центра и после проведения необходимых конкурсных процедур мы закладываем капсулу. Принципиальная задача – создать необходимые условия для жителей, в первую очередь для маленьких жителей, которые будут ходить в новые сады и школы. Процесс обеспечения всех малышей местами идет непросто, но нам в этом году успешно удалось с этим справиться. 1 сентября открыли детский сад в поселке Нарышкино. Дан старт строительству в микрорайоне Зареченском, сегодня – в Болховском. Я хотел бы поблагодарить «Орелстрой»: компания обещает выполнить все возложенные на нее обязательства. В 2018 году необходимо на этой площадке освоить около 50 млн рублей, столько же в Зареченском. Я надеюсь, что вместе мы выполним поставленные задачи. Поздравляю всех, — сказал Андрей Клычков.

— Это старт развития комфортной среды на территории Болховского микрорайона, — подчеркнул глава Орловского района Юрий Парахин. — Это только начало. В следующем году планируем приступить к строительству школы. Фактически мы выполняем концепцию, за которую голосовали жители, — сказал Юрий Парахин.

Приятно видеть радостные лица, слышать добрые слова и пожелания, подчеркнул старший исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Дмитрий Сучков.

— Есть крылатые фразы: «дети — наше все», «все лучшее детям». Мы стоим у истоков. В этом прекрасном экологически чистом микрорайоне будет еще больше детей, счастливых лиц родителей. Со своей стороны обещаем сделать все, что положено нам как строителям, — заявил Дмитрий Сучков.

Директор «Орловского строительного управления -2» Владимир Балухтин отметил, что строительство первого детского сада в Болховском микрорайоне – только начало:

— Это только первый детский сад в Болховском микрорайоне. И надеюсь, что по окончании строительства он послужит поводом для радости местных ребятишек и их родителей.

Новый детский сад рассчитан на 230 мест. Сдать объект должны в конце 2019 года. Генеральный подрядчик – «Орловское строительное управление – 2», являющееся дочерним предприятием ПАО «Орелстрой». Цена контракта более 163 млн рублей. Финансирование выделено по федеральной программе.