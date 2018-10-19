Чиновники нашли в Орле улицу-призрак

19.10.2018 | 10:53 Новости, Общество

Призрачная улица получила название еще в 1957 году.

Удивительную новость на заседании профильного комитета горсовета озвучили представители администрации города Орла. Они предложили убрать с карты областного центра улицу Декабристов. Дело в том, что ее не существует.

Как пояснили в пресс-службе городского парламента, это название улице было присвоено еще в 1957 году — на перспективу. Улица должна была проходить от Наугорского шоссе до улицы Куйбышева между забором академии ФСО и ветхими малоэтажными домами по улице Плещеевской.

«До сегодняшнего дня улица не сформирована, не имеет связи с другими улицами, по этому адресу не зарегистрирован ни один дом, — рассказала начальник соцблока Орла Екатерина Данилевская. — Сегодня этот квартал отнесен к территориям перспективного развития. Все дома, расположенные в границах этого квартала подлежат сносу и будут застраиваться современными многоэтажными домами. В целях рационального использования территорий и ограниченной шириной квартала (45-65м) необходимость сохранения улицы Декабристов отпала».

Решение по этому вопросу будет принято на сессии горсовета 25 октября.

ИА «Орелград»

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