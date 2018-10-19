«И так сойдет»: в Орле коммунальщики сделали пешеходам дорожку чудовищного качества

До ремонта труб там лежали вполне сносные плиты.

Жители 909 квартала пожаловались на коммунальщиков, которые после ремонта труб сделали низкокачественную пешеходную дорожку. Публикация появилась сегодня в соцсетях.

При замене труб горячей воды возле домов №№16 и 20 по улице Машкарина рабочие демонтировали старую пешеходную дорожку, сделанную из бетонных плит. Закончив ремонт, они решили восстановить тротуар. Не особо вдаваясь в детали, поверх земли и обломков плитки они накидали асфальт. Как у них получилось, видно на снимках.

В комментариях орловцы справедливо замечают, что «Губернаторский контроль», так широко разрекламированный Андреем Клычковым и его командой, после выборов перестал работать.

ИА «Орелград»