«И так сойдет»: в Орле коммунальщики сделали пешеходам дорожку чудовищного качества

19.10.2018 | 15:07 Важное, Новости, Общество

До ремонта труб там лежали вполне сносные плиты.

Жители 909 квартала пожаловались на коммунальщиков, которые после ремонта труб сделали низкокачественную пешеходную дорожку. Публикация появилась сегодня в соцсетях.

При замене труб горячей воды возле домов №№16 и 20 по улице Машкарина рабочие демонтировали старую пешеходную дорожку, сделанную из бетонных плит. Закончив ремонт, они решили восстановить тротуар. Не особо вдаваясь в детали, поверх земли и обломков плитки они накидали асфальт. Как у них получилось, видно на снимках.

В комментариях орловцы справедливо замечают, что «Губернаторский контроль», так широко разрекламированный Андреем Клычковым и его командой, после выборов перестал работать.

Дорожка до ремонта

ИА «Орелград»

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