Орловцев обучили поиску пропавших людей

Студентам опорного вуза рассказали о деятельности волонтеров.

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, мероприятие было проведено по просьбе областных властей. В рамках «Школы безопасности» были продемонстрированы тематические видеоролики и прочитана лекция.

Лектором стал Александр Редькин, инструктор поисково-спасательного отряда Liza Alert, представляющий несколько областей, в том числе Московскую, Орловскую и Липецкую.

«Для того, чтобы отыскать человека в лесу, необходимо пройти много километров и буквально «закрыть» площадь, — рассказали в ОГУ. — Чтобы найти человека в городе, нужно попытаться успеть за ним, то есть сократить время от момента нахождения в конкретной точке, где был человек, до той, где он находится сейчас. Также лектор коснулся и специфики поиска детей – самое главное отличие от «взрослых» в его сложности, так как понять логику и спрогнозировать поведение ребенка крайне сложно!»

Кроме того, слушателей обучили правилам поиска пропавших ночью. Кстати, любой желающий может вступить в ряды поискового отряда Liza Alert. Для этого необходимо написать в официальную группу во «ВКонтакте» или позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52.

ИА «Орелград»