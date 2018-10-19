В Орле пьяный продавец за один вечер проиграл 400 тысяч

Суд рассмотрел уголовное дело о присвоении средств.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, молодой человек признан виновным по ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Он работал продавцов в салоне сотовой связи. Был материально ответственным лицом за вверенное ему имущество.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея ключи от сейфа, в котором хранилась выручка от продажи товара, он похитил 400 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре. — Присвоенные денежные средства в тот же вечер потратил, делая ставки на спортивные состязания.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, его обязали возместить салону связи причиненный ущерб.

ИА «Орелград»