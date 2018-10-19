В Орле утвердили правила VIP-похорон

Утвержден регламент предоставления муниципальной услуги.

Администрация Орла утвердила регламент услуги «Предоставление участков земли для погребения умерших на Историко-мемориальном кладбище города». Документ принят «в целях повышения качества и доступности» данной услуги.

Исполнителем станет МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». В документе подчеркнуто, что при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты этого учреждения обязаны подробно и в вежливой форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно на основании запроса, который могут подать родственники умершего. Напомним, что на Историко-мемориальном кладбище может быть погребен далеко не каждый – список особо важных персон ранее был утвержден мэрией.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, и иметь естественное проветривание.

Разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном кладбище города подписывается должностным лицом учреждения и скрепляется печатью.

ИА «Орелград»