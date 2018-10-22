Чиновников обвинили в равнодушии к жильцам аварийных домов

Прокуратура вскрыла факты нарушения жилищного законодательства.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в ходе прокурорских проверок в регионе были вскрыты факты несвоевременного обследования домов для признания их аварийными, а также «непринятия противоаварийных мер в домах, сроки расселения которых не наступили».

В ведомстве привели конкретные примеры. Так, в поселке Жудерский Хотынецкого района местные власти нарушили сроки переселения граждан из аварийных домов №№ 10 и 11 по улице Школьной. Только после внесения представления в адрес главы администрации района дома были расселены.

— Прокуратурой Заводского района установлен факт бездействия администрации Орла по обеспечению безопасности жителей дома № 2 по улице Калинина, — рассказали в прокуратуре региона. – Его фактический износ составляет 77 процента.

Прокурор подал иск к администрации Орла о «возложении на нее обязанности по проведению противоаварийных мероприятий в указанном доме». Исковые требования были удовлетворены, решение уже вступило в законную силу.

В Должанском районе состав межведомственной комиссии по признанию домов аварийными не соответствовал требованиям. В нее не были включены представители контрольно-надзорных органов, в том числе жилищного надзора. Состав комиссии был изменен по протесту прокуратуры.

ИА «Орелград»