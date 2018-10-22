Горожане в шоке от очередного нововведения орловских гаишников

22.10.2018 | 8:57 Новости

Теперь на перекрестках к столбам прикреплены плоские дети

Недавно в социальных сетях появилось фото с очередным ноу-хау. В разных частях города, видимо исходя их аварийности, стали появляться дополнительные объекты, которые должны привлекать внимание водителей и обращать внимание на переходный переход. Так на Улице Тургенева около УВД к фонарному столбу прикреплена девочка с розовым рюкзаком. Причем прикреплена таким образом, что ноги ее в воздухе и создается впечатление, что она парит.

Подобные картинки есть еще в нескольких частях Орла. Оценку у горожан и водителей данная инициатива вызывает неоднозначную. Часть водителей утверждают, что при одном виде такой фигуры горящей под светом фар им становится не по себе. Вообще по их мнению яркие объекты выделяющиеся в сумраке отвлекают внимание, и на их фоне не заметно пешеходов которые обычно ходят в темной одежде. С их мнением нельзя не согласиться, но есть водители которые считают, что это повысит безопасность.

ИА Орелград

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