Орловец не смог убить мать и убил себя

22.10.2018 | 12:49 Новости, Происшествия

Отец и брат помешали мужчине зарезать мать.

Житель Орла во время конфликта попытался убить мать, а когда не смог этого сделать, нанес себе смертельные ранения, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Мужчина поссорился с матерью, схватил нож и начал бить ее. На шум и крики прибежали его отец и брат, которые ценой ранений сумели оттащить от женщины разъяренного сына.

После случившегося мужчина нанес себе ранения, оказавшиеся смертельными. Он умер на месте происшествия.

Все другие участники потасовки выжили. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ИА «Орелград»

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