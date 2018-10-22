Орловская область отказалась от старост

Депутаты облсовета определили параметры нового закона.

Речь идет о проекте закона «О регулировании отдельных отношений, связанных с деятельностью старшего по сельскому населенному пункту в Орловской области».

Напомним, что федеральное законодательство разрешает регионам вводить должности старост в сельских населенных пунктах. В ряде субъектов РФ они были введены более года назад. Например, одними из первых такой опыт приобрели Подмосковье и тульская область.

Староста – это официальный представитель жителей населенного пункта, который уполномочен от их имени участвовать в решении вопросов, касающихся конкретного села, вести переговоры с главами сельских поселений и районов и т.д.

В большинстве регионов новая должность так и будет называться – «староста». Однако в Орловской области предлагаемое название вызвало неоднозначную реакцию. Впрочем, местные законодатели нашли выход.

« Законопроектом предлагается установить, что с учетом исторических и иных местных традиций, наименованием должности старосты в Орловской области является старший по сельскому населенному пункту», — сообщили в пресс-службе облсовета.

Законопроект будет рассмотрен на заседании областного парламента 26 октября. Документом определяются полномочия и права старшего по сельскому населенному пункту, гарантии его деятельности и иные вопросы его статуса.

ИА «Орелград»