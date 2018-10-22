Пара из Орла приехала в Рим на заниженной «копейке»

Дорога проходила через Польшу, Австрию и теперь ребята гуляют по Италии. Они смогли!

Фотографии из путешествия выкладываются в группе ВК ✪ LowBarnKustoms ✪ Подробностей путешествия мало, так как проблемы с доступом в интеренет. Частично фотографии выкладываются когда появляется возможность подключиться в бесплатному WI-FI в общественных местах. О проблемах во время путешествия тоже нет информации. Последняя запись опубликована вчера около 22 часов. Юля и Артем присылают фотографии товарищам и они размещают их в группе. Их товарищи из ВК пишут: «Ваз 2101, с парой крутых ребят из г.Орла, Юлей и Артемом, собирающих лайки по пути и превращающих любую парковку в «шоу-стоппер», где люди сломя голову перебегают дорогу, для того что бы сфотографироваться с ними.»

Группа ВК lowbarnkustoms объединяет тех кто занимается реставрированием и коллекционированием ретроавтомабилей.

Фото ✪ LowBarnKustoms ✪

ИА Орелград