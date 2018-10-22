«Тургеневской девушкой» выбрали орловчанку

Состоялся финал конкурса, приуроченного к 200-летию писателя.

Победительницей межрегионального конкурса «Тургеневская девушка» в честь 200-летия Ивана Тургенева, стала студентка ОрелГАУ Дарья Кирюхина, сообщили в пресс-службе правительства области.

В финале, который прошел в субботу в орловском драмтеатре, сразились десять девушек из Орловской, Липецкой и Брянской областей. Они состязались в декламации произведений Тургенева на иностранном языке и показывали видеовизитку.

Жюри выбрало лучших в номинациях «Социальный проект», «Художественная декламация «Вне времени и пространства», «Литературно-музыкальная гостиная «ART-Hall», «Визитная карточка», а также вручило приз зрительских симпатий. В конце мероприятия состоялся губернский бал.

Конкурс «Тургеневская девушка» проходил в Орле в 14-й раз. В этому году он получил статус межрегионального.

ИА «Орелград»