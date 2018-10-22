В Орле нашли связь между конфискацией спиртного и отравлениями

Результаты контрольных мероприятий озвучили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в текущем году в регионе проверено уже 60 объектов, торгующих спиртосодержащей непищевой и пищевой продукцией. Запрещенный к продаже товар был выявлен на 17 торговых объектах.

— Снято с реализации 436 единиц парфюмерно-косметической продукции объемом 37,96 л, реализуемой по цене, ниже по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции, — пояснили в Роспотребнадзоре. – Судами вынесено 15 решений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 72 тысячи рублей с конфискацией продукции.

В ведомстве говорят, что усиление контроля за оборотом спирта позволило снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами.

Согласно приведенной статистике, в 2018 году зарегистрировано 42 случая отравлений, включая 33 смертельных. Для сравнения: в 2016 году показатели составляли 96 и 75 случаев соответственно.

ИА «Орелград»