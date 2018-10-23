Геннадий Парахин вернулся и рассказал об отпуске в деревне

Уволенный руководитель орловского департамента промышленности спустя месяц возвращается на свой пост.

Накануне, 22 октября, на брифинге со СМИ Геннадий Парахин рассказал о своём трехнедельном отпуске в деревне, где собирал грибы. Своё увольнение чиновник объяснил сложностями с процедурой согласования своей кандидатуры.

«Я два года в отпуске не был. Кроме того, в различных департаментах, курируемых различными министерствами, есть определенные процедуры согласования. Приходилось постоянно появляться тут, в связи с реорганизацией структуры. Но три недели отдохнул. Грибов набрал. Подосиновиков много было», — отметил в своём выступлении Парахин.

Как сообщает InfoOrel.ru, в первую очередь на брифинге говорили о покупке ООО «ДорАгроМаш» цеха у ЗАО «Орел-Погрузчик». На территории завода «Дормаш» появится индустриальный парк общей площадью 35 гектаров. В правительстве Орловской области, как сообщил Парахин, уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Ориентировочно запуск производства в выкупленном цехе намечен на февраль-март будущего года. Средства, полученные от выкупа территорий у «Орел-Погрузчик», направят на погашение долгов по зарплате перед сотрудниками завода «Дормаш». Напомним, сейчас работникам должны 25 млн. рублей.

ИА «Орелград»