Лжепоисковики выманивают у орловцев деньги за останки их предков

Аферисты звонят родственникам и представляются представителями поисковых отрядов, которые обнаружили останки воинов погибших в годы Великой Отечественной войны, с найденными наградами, по которым ими якобы установлены родственники.

Под этим предлогом мошенники пытаются выманить денежные средства за помощь в транспортировке останков погибшего на родину. Несколько подобных звонков поступало якобы от «Поискового отряда 57» Орловской области, сообщает «Первый канал».

Родственники погибших сами публикуют в Интернете все персональные данные, включая сотовый телефон, не задумываясь, что страницы памяти станут уловками для мошенников.

«Сочиняют все что угодно. А люди верят, потому что ждут и надеются до самого последнего. И правильно, что надеются. Но в первую очередь обязательно позвонить в военкомат», — посоветовала старший помощник начальника отделения по работе с гражданами военного комиссариата Орловской области Нина Шкадова.

На территории Орловской области 870 захоронений времен Великой Отечественной войны. В военкомате есть подробная картотека погибших и карта мест упокоения. Всех местных поисков знают в лицо.

Руководитель поискового объединения «Костёр» Николай Красиков рассказал журналистам «Первого канала», что передача останков погибших бойцов транспортной компанией не осуществляется. Во-первых, бойцов провожают из региона, во-вторых всегда сопровождают останки. По словам Николая Красикова, если у родственников нет возможности приехать, то приезжают они, однако никаких денег поисковики не берут.

«Вся работа, которая осуществляются на поле боя — это работа по воле сердца и души», — отметил Николай Красиков.

Как отмечают федеральные коллеги, список пострадавших растет. Многие не знают, куда обратиться за уточнением информации. Необходимо найти официальный сайт поискового сообщества. Там будет обязательно будет указан телефон командира. Также обо всех Вахтах Памяти поисковики сообщают прессе. В крайнем случае, необходимо сделать запрос в военкомат.

ИА «Орелград»