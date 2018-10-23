Орловец скрылся с места ДТП и усомнился в справедливости суда

23.10.2018 | 9:15 Новости, Общество

В Глазуновке отклонена жалоба наказанного водителя.

Как сообщили в суде Глазуновского района, ранее решение по делу об административном правонарушении вынес мировой суд. Местного жителя признали виновным в том, что в августе 2018 года он скрылся с места ДТП, участником которого являлся.

Ему было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год и 3 месяца. Водитель подал жалобу и пытался опротестовать решение мирового суда.

«В обоснование жалобы указал, что с решением не согласен, вину не признает, — пояснили в райсуде. — Суд руководствовался только материалами ГИБДД. Все сомнения толковались не в его пользу. Дело рассмотрено формально. Он обращал внимание суда, что ДТП не совершал и не являлся участником. В материалах отсутствую прямые доказательства его вины».

Однако вышестоящая инстанция пришла к выводу, что «приведенные в жалобе доводы не опровергают наличие в действиях заявителя объективной стороны состава административного правонарушения и не ставят под сомнение законность и обоснованность состоявшегося по делу постановления».

Поскольку обстоятельств, разрешающих ему покинуть место дорожно-транспортного происшествия, не было установлено, жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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