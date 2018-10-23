Орловские депутаты попросят Госдуму навести порядок с судьями

Облсовет подготовил поправки в федеральное законодательство.

В повестку дня ближайшего заседания Орловского облсовета народных депутатов внесен вопрос о законодательной инициативе, которую планируется направить в Госдуму. Согласно пояснительной записке к этому документу, нардепы предложат внести изменения в статью 21 Закона «О статусе судей в Российской Федерации».

Речь идет об уточнении порядка подписания и выдачи удостоверений судьям, пребывающим в отставке. В Орле обнаружили правовую коллизию. Неопределенность возникла в отношении мировых судей. Анализ законодательства показал, что порядок выдачи удостоверения мирового судьи в отставке на федеральном уровне в настоящее время отсутствует.

«В то же время положений о передаче нормотворческих полномочий по закреплению обозначенного порядка органам государственной власти субъектов РФ в федеральном законодательстве не предусмотрено, — говорится в тексте обращения. — Ранее действовавшей редакцией Закона было предусмотрено, что мировым судьям удостоверения подписываются и выдаются в порядке, установленном законами субъектов РФ».

Однако впоследствии это положение было исключено. Вместо него была введена норма, согласно которой удостоверения подписываются и выдаются председателем суда непосредственно перед уходом в отставку.

При этом в законодательстве не конкретизировано, включается ли понятие «удостоверение мирового судьи в отставке» в понятие «удостоверение мирового судьи». Орловские депутаты считают, что необходимо установить конкретную норму.

ИА «Орелград»