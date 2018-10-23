Орловский суд признал боеприпасами ржавые патроны

23.10.2018 | 11:43 Закон и порядок, Новости, Общество

В Болхове вынесен приговор по делу о хранении боеприпасов.

Как сообщили в Болховском районном суде, местный житель был признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ.

Установлено, что подсудимый в апреле 2018 года выкопал из земли около 50 ржавых патронов различного калибра периода Великой Отечественной войны. Находку отвез домой, извлек из патронов порох и ссыпал его в полимерный пакет, который зачем-то « носил в своей одежде до обнаружения сотрудниками полиции».
Подсудимый вину в совершенном преступлении признал.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев и штрафом в размере 10 тысяч рублей.

 

ИА «Орелград»

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