Орловский суд признал боеприпасами ржавые патроны

В Болхове вынесен приговор по делу о хранении боеприпасов.

Как сообщили в Болховском районном суде, местный житель был признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ.

Установлено, что подсудимый в апреле 2018 года выкопал из земли около 50 ржавых патронов различного калибра периода Великой Отечественной войны. Находку отвез домой, извлек из патронов порох и ссыпал его в полимерный пакет, который зачем-то « носил в своей одежде до обнаружения сотрудниками полиции».

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев и штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»