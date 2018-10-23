Под Брянском в ДТП погиб пропавший орловец

Владислав Данилушкин скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Смертельная авария произошла в минувшую субботу, 20 октября, на 114 километре автодороги «Орел-Смоленск» в Брянском районе. Как сообщает издание «НашБрянск», 22-летний орловец на автомобиле Hyundai Solaris ехал со стороны Орла и, не справившись с управлением, на встречке врезался в автомобиль BMW 318.

Напомним, поиски парня были объявлены в тот же день, 22 октября. Родственники погибшего не знали об аварии и обратились за помощью к поисковым отрядам.

ИА «Орелград»