«Преступная халатность»: Виталий Рыбаков уличил чиновников в обмане

Депутат Орловского областного Совета Виталий Рыбаков дождался ответа от администрации Орла на запрос по ремонту люков на улице Розы Люксембург.

Запрос был направлен в июне, однако, ответ за подписью заместителя главы города по городскому хозяйству Николая Ванифатова пришел только в сентябре. В письме сообщалось, что колодцы, расположенные на проезжей части улицы, отремонтированы. Вокруг дорожниками восстановлено асфальтовое покрытие.

— Работы выполнены, деньги списали, а по факту мы видим, что «конь не валялся». Мы будем обращаться в прокуратуру Орловской области, так как на лицо преступная халатность, — заявил в своем видеоролике депутат.

Напомним, проблемы с люками не раз становились причинами ДТП на дорогах города. Только за минувшие выходные Виталий Рыбаков насчитал десяток проблемных колодцев. У люков выбоины глубиной от 7 до 14 сантиметров.

ИА «Орелград»