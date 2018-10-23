В Орле нашли пропавшую школьницу

23.10.2018 | 11:30 Новости, Общество

пресс-служба Росгвардии

Девочку обнаружили в одном из многоквартирных домов неподалеку от дома.

За помощью в поисках к сотрудникам Росгвардии обратилась мать беглянки. Она сообщила, что девочка не раз сбегала из дома из-за постоянных конфликтов в семье. Обнаружили 13-летнего подростка в одном из соседних многоквартирных домов.

Из-за ссоры с родственниками ребенок находился в подавленном состоянии. Однако силовикам удалось поговорить с ребенком и убедить вернуться домой.

Мать попросили впредь более внимательно относиться к дочери и ее проблемам.

ИА «Орелград»

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