В Орле нашли пропавшую школьницу

Девочку обнаружили в одном из многоквартирных домов неподалеку от дома.

За помощью в поисках к сотрудникам Росгвардии обратилась мать беглянки. Она сообщила, что девочка не раз сбегала из дома из-за постоянных конфликтов в семье. Обнаружили 13-летнего подростка в одном из соседних многоквартирных домов.

Из-за ссоры с родственниками ребенок находился в подавленном состоянии. Однако силовикам удалось поговорить с ребенком и убедить вернуться домой.

Мать попросили впредь более внимательно относиться к дочери и ее проблемам.

ИА «Орелград»