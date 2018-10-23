В Орле покажут новый фильм Михаила Сегала

Премьерные показы фильма «Слоны могут играть в футбол» пройдут с 8 по 14 ноября в кинотеатре «ГРИННФИЛЬМ».

Фильм, участвовавший в основном конкурсе Кинотавра-2018 и МКФ в Монреале, снял российский режиссер Михаил Сегал, известный по картине «Рассказы». Главную роль сыграл Владимир Мишуков («Зимний путь»).

«Слоны могут играть в футбол» – это тонкая импрессионистическая драма о человеке, ставшем на дорогу запретных чувств, позволившем себе сделать фантазии реальностью. Фильм одновременно пронизан нотками высокого романтизма и волнующим, иногда «на грани», эротизмом происходящего», — сказано в анонсе премьеры.

Как рассказал сам режиссер, иногда великие произведения наталкивают на мысли о развитии поднятой в них темы.

«Ты думаешь: как могла бы повернуться история по-другому, какие другие мотивации могли бы быть у героев. Так однажды я придумал интересный трюк с темой, поднятой в «Лолите» Набокова. Придумал, записал в блокнот, и долго эта идея ждала своего часа. А потом в какой-то момент она стала обрастать плотью: побывав в Одессе в жюри кинофестиваля, я понял, что начало истории могло бы развиваться здесь, затем встретил прекрасного актёра Владимира Мишукова и понял, что хочу видеть его в главной роли. Название «Слоны могут играть в футбол» появилось неожиданно в процессе съёмок: это была фраза из диалога, произнесённая юной героиней, и это стало своеобразным ключиком к истории. Я вообще люблю странные названия для своих фильмов», — подчеркнул Михаил Сегал.

ИА «Орелград»