В Орле проверили склады временного хранения

В ходе проверки выявлены нарушения таможенного законодательства.

Орловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований таможенного и иного законодательства при временном хранении товаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверке подверглись склады временного хранения «Далк», «Автокомплекс» и «Керама Марацци». Также проанализировала деятельность таможенного органа при осуществлении контроля в отношении СВХ.

— По результатам проверки выявлен ряд нарушений таможенного, ветеринарно-санитарного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, — сообщили в транспортной прокуратуре. -Руководителям складов внесены 3 представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.

Сообщается, что виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлениям прокурора три должностных лица СВХ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности.

В связи с проведением ненадлежащего таможенного контроля в Курскую таможню внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.

ИА «Орелград»