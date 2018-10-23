В Орле выбрали имя для нового храма

23.10.2018 | 10:11 Новости, Общество

Стало известно, каким будет храм в микрорайоне «Зареченский».

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, накануне на месте строительства будущего храма в микрорайоне «Зареченский» был совершен молебен.

Перед началом богослужения митрополит Орловский и Болховский Антоний обсудил с собравшимися варианты названия храма. Жители микрорайона поддержали его наименование в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«Земля под строительство храма выделена застройщиком ПАО «Орелстрой» в 2013 году, а поклонный крест на месте его возведения установлен в октябре 2016 года», — пояснили в митрополии.

ИА «Орелград»

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