В Орле выбрали имя для нового храма

Стало известно, каким будет храм в микрорайоне «Зареченский».

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, накануне на месте строительства будущего храма в микрорайоне «Зареченский» был совершен молебен.

Перед началом богослужения митрополит Орловский и Болховский Антоний обсудил с собравшимися варианты названия храма. Жители микрорайона поддержали его наименование в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«Земля под строительство храма выделена застройщиком ПАО «Орелстрой» в 2013 году, а поклонный крест на месте его возведения установлен в октябре 2016 года», — пояснили в митрополии.

ИА «Орелград»