В Орле заложат капсулу времени

Орловские коммунисты рассказали, как отметят 100-летие ВЛКСМ.

Как сообщили в пресс-службе орловского обкома КПРФ, 29 октября в 11 часов в Комсомольском сквере Орла возле памятника героям-комсомольцам состоится митинг, и посвященный 100-летию комсомола. На мероприятии будет заложена капсула времени с посланием к молодежи будущих поколений.

«Вступление в комсомол — это почетная миссия для каждого ученика советского времени, — считает руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете народных депутатов Вячеслав Морозов. — В первую очередь, это дисциплинировало школьников, так как не каждый мог стать комсомольцем. Вступающим необходимо было иметь две рекомендации членов ВЛКСМ, сам прием осуществлялся в первичной организации, а утверждение происходило в райкоме комсомола, где перед собравшейся комиссией необходимо было ответить на вопросы по Уставу организации».

По его словам, членские билеты вручались в райкоме комсомола в торжественной обстановке. Через ВЛКСМ прошло подавляющее большинство советской молодежи. Не комсомольцам иногда отказывали в приеме в некоторые престижные высшие учебные заведения».

ИА «Орелград»