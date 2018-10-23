В Орловскую область привезли вторую партию вакцин от гриппа

Всего доставили 148,4 тысяч доз.

За счет федеральных средств в регион в полном объеме доставили 337,5 тыс. доз вакцин. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Вакцина «Совигрипп» содержит антигены 3 штаммов вирусов гриппа, прогнозируемых к циркуляции в предстоящем эпидсезоне. Уточняется, что иммунитет после прививки развивается через 14 дней после вакцинации и действует до 12 месяцев.

По состоянию на 22 октября против гриппа привито более 167,5 тыс. человек, в том числе около 40 тыс. детей. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в течение последних пяти лет на территории области осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.

Напоминаем, что прививку можно сделать в поликлиниках, ФАПах по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.

ИА «Орелград»