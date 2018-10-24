Ливенцев напугала экспансия торговых сетей

24.10.2018 | 14:32 Новости, Общество

Денежная масса все активнее уходит в «чужие» карманы.

Вопрос о развитии торговли был обсужден ан совещании в администрации райцентра Ливны. В частности, собравшиеся поговорили о проблемах местного рынка, которым управляет муниципальное предприятие. В целом ситуация в отрасли была оценена как стабильная. Однако поговорили и об угрозе.

Ее местные власти увидели в расширении торговых сетей федерального уровня. Экспансия становится все шире и активнее. Было отмечено, что особую озабоченность это наступление вызывает у представителей малого бизнеса.

«Сети забирают значительную долю созданной в городе денежной массы, предприниматели теряют доходы, а город — налоговые отчисления, — пояснили в мэрии. — Администрация города неоднократно обращалась в

УФАС о недопущении нарушения законодательства о защите конкуренции в целях предотвращения закрытия предприятий, принадлежащих малому и среднему бизнесу».

Согласно информации, представленной антимонопольной службой, на территории города Ливны компания Х5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка») превысила предельное значение 25 процентов от общего объема товарооборота продовольственных товаров. В связи с этим в ее адрес направлено уведомление о недопустимости приобретения или аренды на территории города дополнительных торговых площадей.

«Активное развитие крупных федеральных сетевых структур обостряет проблему отсутствия сбыта продукции местных товаропроизводителей, — констатируют в администрации города. — В результате наблюдается сокращение объема оборота розничной торговли, приходящегося на долю местных товаропроизводителей».

ИА «Орелград»

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