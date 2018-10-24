Ливенских боксеров перевели из подвала в заброшенный спортзал

24.10.2018 | 14:00 Новости, Общество

Юные спортсмены справили новоселье.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, местным боксерам, наконец-то, найдено место для тренировок. Долгое время они тренировались в подвале школы №4. Однако несколько дней назад переехали в более комфортное помещение.

Отныне они будут заниматься в спортзале, принадлежащем Ливенскому спортивному техникуму. Он расположен в доме №27 по улице Ленина. Отметим, что это помещение 12 лет не использовалось по назначению. Впрочем, боксеры, видимо, довольны.

— Еще два года назад появилась идея возобновить здесь занятия, — сообщил директор МБУДО «Спортивная школа» города Ливны Евгений Чумаков. — Полгода назад нашлись спонсоры, которые вложили в ремонт и оборудование значительные средства.

По его словам, в скором времени будет установлен и боксерский ринг.

ИА «Орелград»

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