Рабочие закрасили «туалетную» плитку в сквере «Дворянское гнездо»

24.10.2018 | 13:10 Новости, Общество

Она была всего лишь основой для узора.

Администрация Орла опубликовала фотографии балюстрады, сделанные в сквере «Дворянское гнездо» сегодня утром. Напомним, что вчера жителей города охватило возмущение из-за новой облицовки колонн. Некоторые назвали плитку «туалетной» из-за схожести цвета и узора.

Оказалось, что она была основой для создания рисунка. Сегодня плитку закрасили белым цветом.

«Снимки, которые ранее были размещены в сети Интернет, показывали недоделанную работу: на самом деле плитка служит основой для создания узора. В настоящий момент работы в сквере «Дворянское гнездо» продолжаются. Благоустройство объекта завершится к 31 октября 2018 года», — указано в аккаунте мэрии в Instagram.

View this post on Instagram

Уважаемые друзья! Начальник управления градостроительства администрации города Орла Виктор Булгаков предоставил фотографии балюстрады в сквере «Дворянское гнездо», сделанные сегодня, 24 октября, в 10.30 утра. Снимки, которые ранее были размещены в сети Интернет, показывали недоделанную работу: на самом деле плитка служит основой для создания узора. В настоящий момент работы в сквере «Дворянское гнездо» продолжаются. Благоустройство объекта завершится к 31 октября 2018 года. Заказчиком работ является МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

A post shared by Администрация города Орла (@orel.adm) on

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования