Рабочие закрасили «туалетную» плитку в сквере «Дворянское гнездо»

Уважаемые друзья! Начальник управления градостроительства администрации города Орла Виктор Булгаков предоставил фотографии балюстрады в сквере «Дворянское гнездо», сделанные сегодня, 24 октября, в 10.30 утра. Снимки, которые ранее были размещены в сети Интернет, показывали недоделанную работу: на самом деле плитка служит основой для создания узора. В настоящий момент работы в сквере «Дворянское гнездо» продолжаются. Благоустройство объекта завершится к 31 октября 2018 года. Заказчиком работ является МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».