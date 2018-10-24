Рабочие закрасили «туалетную» плитку в сквере «Дворянское гнездо»

Она была всего лишь основой для узора.

Администрация Орла опубликовала фотографии балюстрады, сделанные в сквере «Дворянское гнездо» сегодня утром. Напомним, что вчера жителей города охватило возмущение из-за новой облицовки колонн. Некоторые назвали плитку «туалетной» из-за схожести цвета и узора.

Оказалось, что она была основой для создания рисунка. Сегодня плитку закрасили белым цветом.

«Снимки, которые ранее были размещены в сети Интернет, показывали недоделанную работу: на самом деле плитка служит основой для создания узора. В настоящий момент работы в сквере «Дворянское гнездо» продолжаются. Благоустройство объекта завершится к 31 октября 2018 года», — указано в аккаунте мэрии в Instagram.

ИА «Орелград»