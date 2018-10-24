В Орле прозвучит рок в защиту животных (18+)

Благотворительный фестиваль пройдет 27 октября в 18 часов в клубе «Герц».

Орел примет участие в благотворительной акции «Рок в защиту животных», которая проходит в различных регионах России. Ее цель – донести окружающим, что мы все равны в этом мире. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Кроме того, для четвероногих – отличный шанс обрести семью.

Как сообщают организаторы фестиваля, все вырученные средства пойдут на лечение и стерилизацию бездомных животных, курируемых ОО «Кот и Пес» (Орел). На самом концерте пройдет сбор корма, лекарств, мисок, поводков. Кроме того, для гостей также подготовили сувенирную продукцию.

«Мы все разные. Разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны всех объединять. Пусть этот фестиваль будет первым шагом к объединению людей делать что-то хорошее», — сказано в анонсе фестиваля.

Помимо концерта орловцев ждет фотосессия с бездомными животными и розыгрыш призов.

18+

ИА «Орелград»