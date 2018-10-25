300 поисковиков ищут ребенка потерявшегося на границе Орловской и Курской областей

Масштабные поиски развернуты в городе Железногорск, однако пока результатов нет

Напомним, что 8-летний школьник из города Железногорск Курской области Даниил Бирюков во вторник 23 августа вышел из школы и направился домой. Сейчас установлено, что мальчик зашел по пути в магазин, однако до дома не дошел. Попытки найти мальчика в ночь с 23 на 24 октября не привели к успеху. Вчера утром поисковые Курской области кинули клич и из городов ЦФО в Железногорск стали стягиваться поисковики с оборудованием из Орла, Калуги, Белгорода, Брянска, Тулы, Тамбова. На поиски вышло очень много местных жителей. К вечеру количество поисковиков превысило 300 человек и координаторы приостановили сбор волонтеров. Уже сегодня ночью поисковый штаб распространил сообщение, что есть потребность в опытных руководителях отрядов, которые смогут организовать поиски и направить такое количество людей. Волонтеры прочесывает окрестные леса, посадки, заброшенные объекты. Часть поисковиков занимается городским поиском — опрашивает горожан, развешивает фотографии, обходит городские массивы. В труднодоступных местах в поисках задействуют беспилотные летательные аппараты.

Тем временем полиции и Росгвардии отрабатывают различные версии исчезновения мальчика. Поиски с привлечением кинологов с обученными собаками пока не дали результатов. На мест работает специальный отряд МЧС который прочесывает массивы на квадроциклах и мотоциклах.

Учитывая, что город Железногорск находятся на границе Дмитровского и Троснянского района Орловской области он может находится и в нашей области. Приметы пропавшего мальчика. Рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Одет в тёмно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки.

У ребенка имеется тёмно-синий рюкзак с человеком-пауком и синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.

Если кто-то знает, где может находиться юный житель Курской области, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 02 (с мобильного 102), 112, 8 800 700 54 52.