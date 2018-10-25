Кто кормит орловских детей молочным фальсификатом?

Россельхознадзор взял пробы продукции в соцучреждениях Орла и выяснил, что около 15 процентов молочной продукции фальсификат

«Российская газета» с ссылкой на Россельхознадзор по Орловской области сообщила весьма не утешительную информацию для горожан у которых дети ходят в детские сады и школы. 50 процентов молочной продукции которой кормят детей — фальсификат. А это значит, что при производстве туда добавили как минимум растительных масел, пальмового масла или использовали другие запрещенные приемы молочников.

Началась история с проверкой с того, что два руководителя — детского сада и техникума, обратились в Россельхознадзор и заявили, что по их мнению им поставляют некачественную продукцию. Представители ведомства оперативно среагировали. Взяли пробы творога сметаны и молока одновременно в 23 учреждениях соцсферы. Творог и сметана оказались с большой долей фальсификата, а молоко с кишечной палочкой. Не удивительно, так как например молоко из Брянской области поставляли по отозванной декларации. А творог и сметана прибыли от производителей Московской области, где и корову теперь встретить сложно. Из отобранных 85 проб в 33 было выявлено несоответствие по 64 показателям. То есть почти в 30 процентах продукции были изъяны именно в качестве, хотя они и не были фальсификатом.

Еще 18 проб показали фальсификацию молочной продукции. То есть из общего числа проб еще 15 процентов продукции вообще не должны не были попасть в соцучреждение, но каким-то образом попали на стол малышам из детских садов и другим слоям населения, которые питаются за счет бюджета.

Конечно, всем производителям недоброкачественных продуктов запретили выпуск сыра, масла и творога до устранения нарушений. Оштрафовали даже предпринимателей, которые поставляли эту продукцию в соцучреждения учреждения. К слову следует отметить, что все предприниматели которые поставляли молочку и к которой возникли вопросы наши местные орловские. По данным нашего издания санкциям подверглись ИП Малахова О.А., ИП Бурыкин О.Н., ИП Нерушева Т.В. Примечательно, что последнее в списке ИП аффилировно депутату городского совета Тимуру Нерушеву.

Чтобы понимать порядок цен и уровень дохода поставщиков в соцучреждения Орловской области мы обратились к данным портала www.rusprofile.ru

ИП Бурыкин Олег Николаевич участвовал в 1638 государственных контрактах на сумму 146 950 339,71 в качестве поставщика.

ИП Малахова Ольга Анатольевна участвовала в 5511 государственных контрактах на сумму 148 718 798,59 в качестве поставщика.

ИП Нерушева Татьяна Васильевна участвовала в 1689 государственных контрактах на сумму 109 799 440,81 в качестве поставщика.

Это конечно не значит, что предприниматели виновны в поставках фальсификата, но косвенное отношение к нему имеют. Так как обязаны следить за соответствием документации и по контракту поставлять качественную продукцию. Предпринимателю в процессе зарабатывания денег легко перейти грань между выгодой и совестью.

ИА Орелград