Орел вновь попытался вымолить у области налоги

Город второй год подряд предлагает увеличить отчисления по НДФЛ.

Напомним, что при верстке бюджета региона в прошлом году депутаты горсовета обратились в облсовет с призывом увеличить долю города по сборам налога на доходы физических лиц. Она была сокращена в 2014 году сразу на 10 процентов, что лишает областной центр примерно по 500 миллионов рублей ежегодно.

Год назад облсовет отказал в просьбе со ссылкой на то, что инициатива поступила слишком поздно – мол, проект бюджета давно готов. Накануне городские депутаты повторно озвучили свою просьбу на публичных слушаниях, которые прошли в региональном парламенте.

В частности, там выступил вице-спикер горсовета Владимир Негин. По его словам, в бюджете Орловской области на 2019 год предусмотрено выделение дотаций Орла в размере 118,362 миллиона рублей, а в плановом периоде этот показатель сокращен до 49,6 млн рублей в 2020 году и 44,2 млн рублей в 2021 году.

Что показательно, объем дотаций на 2019 год по сравнению с 2018 годом снижен примерно в 2 раза. Если городу и раньше приходилось скрести по сусекам, то в будущем году, видимо, средства на существование придется на коленях вымаливать у областной власти.

«Формирование и исполнение бюджета Орла осуществляется в условиях хронической недостаточности финансовых средств, — отметил Владимир Негин. — Действующее налоговое и бюджетное законодательство значительно ограничило доходную базу муниципальных образований. Снижение кадастровой стоимости земель в результате судебных решений, реализация всего ликвидного имущества также привели к уменьшению доходов по данным источникам».

Город был вынужден привлекать коммерческие кредиты. За пять лет его долг вырос более чем в 2 раза и по состоянию на 1 января 2019 года прогнозируется в предельном размере 2,295 миллиарда рублей.

Участники публичных слушаний обсудили инициативу и согласились со многими доводами. Однако это не означает, что город сразу получит то, что желает. Публичные слушания – скорее формальность, предусмотренная законом. Депутаты при утверждении бюджета вправе прислушаться к их резолюции, но не обязаны ее выполнять.

ИА «Орелград»