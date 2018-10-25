Орловцы оказались недовольны банками и страховщиками

25.10.2018 | 16:30 Новости, Общество

Роспотребнадзор рассказал о защите прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в текущем году от жителей области поступило 108 обращений граждан о защите прав потребителей при оказании финансовых услуг. Более 63 процентов из них было связано с вопросами заключения и исполнения кредитных договоров, свыше 24- с деятельностью страховых организаций и 12,2 процента — микрофинансовых услуг.

Так, один из банков был оштрафован на 10 тысяч рублей за включение в договор потребительского кредита условий, ущемляющих права потребителя. Стоит отметить, что финансовые организации не гнушаются спорить с надзорным ведомством.

За отчетный период они пять раз обжаловали постановления Роспотребнадзора в арбитражном суде.

Пытались оспорить и отменить наложенные на них наказания. Однако во всех случаях суды признали действия сотрудников надзорного органа законными.

ИА «Орелград»

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