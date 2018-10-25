Орловцы отсудили 800 тысяч за погибшего ребенка

Суд наказал виновника смертельного ДТП.

Как сообщили в суде Мценского района, несовершеннолетний ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей. Он находился в салоне одной из машин. Его родственники подали иск с требованием к виновнику аварии о взыскании в их пользу компенсации морального вреда в общей сумме 1 500 000 рублей.

Объяснили они сильными моральными и нравственными страданиями. Виновник аварии не оспаривал обязанность выплатить компенсацию, однако его не устроила заявленная сумма.

Суд пришел к выводу о «неоспоримости причиненных истцам страданий утратой близкого человека, поскольку потеря близкого человека необратима, нарушает психологическое благополучие семьи, права на родственные и семейные связи».

Однако иск был удовлетворен частично. В пользу родственников взыскано в общей сложности 800 тысяч рублей. Ответчик оспорил и эту сумму в суде апелляционной инстанции, однако областная коллегия оставила решение в силе.

ИА «Орелград»