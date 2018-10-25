Орловец жестоко избил подростка и женщину-полицейского

Железнодорожный суд отправил драчуна в колонию.

В Орле суд Железнодорожного района рассмотрел уголовное дело в отношении местного 24-летнего жителя, который совершил два преступления минувшей весной.

Так, в марте этого года он устроил драку перед входом в развлекательный клуб «Глобус». Подоспевший наряд полиции попытался ее разнять. Подсудимый повел себя еще более вызывающе. Он отказался подчиниться законным требованиям полиции. А когда его попытались задержать, ударил женщину-полицейского кулаком по лицу.

В мае 2018 года этот же молодой человек жестоко избил 17-летнего подростка. Как установили следствие и суд, мужчина вместе с приятелем шел по улице около часа ночи. У железнодорожного моста парочка повстречала подростка, шедшего навстречу.

Как следует из материалов обвинения, между подсудимым и потерпевшим произошел словесный конфликт. Мужчина несколько раз ударил подростка кулаками по лицу. А когда тот присел на корточки, нанес ему удар по голове. Травмы были классифицированы как тяжкое причинение вреда здоровью.

При рассмотрении дела выяснилось, что год назад подсудимый уже имел проблемы с законом. Тогда его признали виновным в незаконном приобретении наркотиков, но он отделался небольшим штрафом. На сей раз приговор оказался более суровым – два с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»