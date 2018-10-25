В Орловской области открылся социальный приют для мам

Центр «Все в твоих руках» начал работать в Ливнах.

Первый в Орловской области церковный социальный приют для мам открылся в Ливнах. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Центр получил название «Все в твоих руках». Он предназначен для матерей с маленькими детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

— Центр готов принять 10 постоялиц, — пояснили в митрополии. — Женщины смогут получить не только консультацию специалиста, но и кров.

Отмечается, что это первый масштабный проект в Ливенской епархии и одно из важнейших событий в сфере профилактики абортов. Инициатива была поддержана местными властями. Администрация города выделила помещение, а добровольцы и меценаты помогли провести ремонт.

«К открытию приюта в нем уже оказалась одна мама, — говорит руководитель центра Галина Ровенская. — Мы надеемся, что благодаря его существованию в скором времени множество жизней будут спасены».

По ее словам, планируется, что приют будет работать не только на город и ближайшие районы, но и на всю Ливенскую епархию.

ИА «Орелград»