В Орловской области открылся социальный приют для мам

25.10.2018 | 17:00 Новости, Общество

Центр «Все в твоих руках» начал работать в Ливнах.

Первый в Орловской области церковный социальный приют для мам открылся в Ливнах. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Центр получил название «Все в твоих руках». Он предназначен для матерей с маленькими детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

— Центр готов принять 10 постоялиц, — пояснили в митрополии. — Женщины смогут получить не только консультацию специалиста, но и кров.

Отмечается, что это первый масштабный проект в Ливенской епархии и одно из важнейших событий в сфере профилактики абортов. Инициатива была поддержана местными властями. Администрация города выделила помещение, а добровольцы и меценаты помогли провести ремонт.

«К открытию приюта в нем уже оказалась одна мама, — говорит руководитель центра Галина Ровенская. — Мы надеемся, что благодаря его существованию в скором времени множество жизней будут спасены».

По ее словам, планируется, что приют будет работать не только на город и ближайшие районы, но и на всю Ливенскую епархию.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования