Ливенский завод наказали за использование детского труда

Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура.

За предприятие отдувался начальника отдела труда и кадрового обеспечения, которого оштрафовали на 5 тысяч рублей. Нарушения были найдены на Ливенском заводе противопожарного машиностроения. В августе текущего года он заключил срочные трудовые договоры с семью несовершеннолетними работниками.

«В нарушение ст. 67 ТК РФ на экземплярах работодателя трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними, отсутствовали подписи работников о получении второго экземпляра договора, — пояснили в прокуратуре Орловской области. – До подписания трудовых договоров несовершеннолетние не были ознакомлены с коллективным договором».

Кроме того, с одним из подростков договор был заключен без согласия отдела опеки и попечительства, что тоже является нарушением требований Трудового кодекса РФ.

ИА «Орелград»