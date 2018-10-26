Перелыгин раскритиковал бюджет Орловской области на 2019 год

С такой экономической политикой область продолжит вымирать, сказал депутат.

Депутат облсовета, руководитель фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин во время отзыва на проект бюджета Орловской области на 2019 год выразил несогласие с многими его пунктами.

По его словам, бюджет не предполагает экономическое развитие и повышение доходов населения. Следовательно, ожидать роста самого бюджета в последующие годы не стоит — главным источником казны являются налоги, собираемые с населения. Перелыгин также обратил внимание на недостаточное финансирование здравоохранения.

— Особого внимания заслуживает состояние районных поликлиник и больниц. Летом мы в них побывали, увидели острейшую потребность в капитальных и косметических ремонтах помещений, в закупке оборудования, в создании доступной среды. Плачевное состояние машин скорой помощи – отдельная беда. В бюджете средств нет, — сказал Перелыгин.

Он добавил, что некоторые вакансии врачей предполагают зарплату в 12 тысяч рублей, и никто не пойдет работать за эти деньги.

Депутат подчеркнул, что на этом фоне выделение департаменту информационных технологий 182,5 млн рублей, из которых 24 млн пойдут на зарплаты руководителей, — это «непозволительная роскошь». Напомним, что орган появился в правительстве области при Андрее Клычкове, а возглавил его друг губернатора по работе в Москве Юрий Урсу.

— С таким бюджетом область продолжить вымирать, молодежь и люди среднего возраста будут покидать Орловщину. Мы голосуем против, — резюмировал Перелыгин.

Губернатор Андрей Клычков ответил, что в бюджете заложены деньги на выполнение всех социальных обязательств, губернаторских программ и майских указов. Ни на одну из претензий, высказанных Перелыгиным, он не отреагировал.

Облсовет принял бюджет в первом чтении большинством голосов. «За» высказались 38 депутатов, по двое воздержались и проголосовали «против».

ИА «Орелград»