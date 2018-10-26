Под Орлом для лечения применили эфир СССР

Орловскую биофабрику крупно оштрафовали за нарушения.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на биофабрике прошла внеплановая проверка. В результате были выявлены многочисленные нарушения лицензионных требований.

В частности, помещение склада готовой продукции не соответствовало нормам, нарушался температурный режим хранения продукции и отсутствовали приборы, фиксирующие параметры воздуха.

Кроме того, на предприятии не соблюдались правила уничтожения недоброкачественных лекарственных средств. Так, в виварии хранились и применялись для лечения и профилактики болезней мелких опытных животных лекарственные препараты для ветеринарного применения с истекшим сроком годности.

Это были антибиотики, витамины и эфир для наркоза производства СССР. Также были найдены препараты без маркировок. Нарушались и условия хранения пожароопасных лекарственных препаратов – все того же эфира для наркоза.

На днях арбитражным судом Орловская биофабрика была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Кроме того, ее обязали утилизировать недоброкачественные лекарственные препараты, в том числе советский эфир.

ИА «Орелград»