Рыбаков возмутился уходом Клычкова на радио с вопроса про обманутых дольщиков

Депутат Виталий Рыбаков заметил, что губернатор Андрей Клычков не присутствовал на обсуждении проблемы обманутых дольщиков, как и на предыдущем вопросе про плачевное состояние орловских театров.

«Вот вам и уважение!», — сказал Рыбаков.

Советник Клычкова Сергей Лежнев в своем Telegram-канале выложил фотографию, где губернатор готовится к эфиру на радио.

Депутат также добавил, что перед сессией облсовета Злобин собирал дольщиков и «просил их не поднимать шум».

Помимо ситуации с домом АИЖК на Панчука, на сессии облсовета поговорили про дома в Нарышкино и в Орле на улице Бурова.

Обманутая дольщица с Бурова, 46 похвалила зампреда правительства за участие в их проблеме и отметила, что строительство дома идет, а жильцы в курсе того, что делают рабочие.

Дольщица из Нарышкино сказала, что после визита начальника департамента строительства и ЖКХ Орловской области Дениса Блохина, который состоялся два месяца назад, ничего не изменилось. «Дом стоит без крыши, весь в грибке и зеленый», — сказала она.

ИА «Орелград»