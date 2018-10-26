Три ДТП остановили движение на Тургеневском мосту

По сообщению горожан не только мост, но и весь город покрылся наледью

Сегодня утром для многих горожан которые собрались на работу в центр Орла «сюрпризом» стала утренняя пробка прямо на Тургеневском мосту. Ее хвост растянулся по улице 1-я Посадская до Комсомольской. Улица Карачевская тоже серьезно замедлила движение в сторону центра. Причиной всему стали три небольших ДТП которые произошли на мосту. Как сообщают очевидцы, ночь выдалась с заморозками и и наледь покрыла это дорожное сооружение. Несколько водителе не справились с управлением и попали в небольшие ДТП.

ИА Орелград