Три ДТП остановили движение на Тургеневском мосту

26.10.2018 | 8:16 Новости, Происшествия

По сообщению горожан не только мост, но и весь город покрылся наледью

Сегодня утром для многих горожан которые собрались на работу в центр Орла «сюрпризом» стала утренняя пробка прямо на Тургеневском мосту. Ее хвост растянулся по улице 1-я Посадская до Комсомольской. Улица Карачевская тоже серьезно замедлила движение в сторону центра. Причиной всему стали три небольших ДТП которые произошли на мосту. Как сообщают очевидцы, ночь выдалась с заморозками и и наледь покрыла  это дорожное сооружение. Несколько водителе не справились с управлением и попали в небольшие ДТП.

ИА Орелград

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