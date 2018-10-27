Орловским инвесторам помогут с федеральным размахом

В регионе изменят правила поддержки инвесторов.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект внесения поправок в Закон Орловской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». По сути, его приводят в соответствие с федеральным законодательством. Некоторые важные нормы дублировали аналогичные нормы вышестоящего уровня. Терминологию решили привести в порядок.

В частности, в федеральном законодательстве закреплены требования к созданию и деятельности индустриальных промышленных парков и их управляющих компаний. В связи с этим областные власти сочли нецелесообразным разработку регионального порядка создания таких парков.

При этом в новой редакции изложена норма о содействии созданию индустриальных промышленных парков на территории Орловской области. Данная мера государственной поддержки будет осуществляться в нескольких формах.

Так, инвесторы по-прежнему вправе рассчитывать на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов и предоставление за счет средств областного бюджета субсидий «в целях обеспечения производственных площадок инфраструктурой».

В последнем случае речь идет о проведении работ по землеустройству, постановке сформированных земельных участков на кадастровый учет и государственной регистрации прав на них.

ИА «Орелград»