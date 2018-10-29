Под Орлом двое приятелей украли очистные сооружения

В Орловском районе осудили похитителей труб.

Дело о необычной краже рассмотрел суд Орловского района. Перед ним предстали двое приятелей, которые умудрились похитить важную часть очистных сооружений. Преступление было совершено в разгар рабочего дня на территории Образцовского сельского поселения.

Двое приятелей двигались по проселочной дороге в легковом автомобиле с прицепом. У дороги они заметили металлические трубы и решили их похитить. Примечательно, что трубы пришлось выкапывать из земли. Впоследствии оказалось, что это была часть очистных сооружений, стоящих на балансе сельской администрации.

Приятели украли три трубы и отводы к ним, которые вывезли в прицепе. Стоимость похищенного составила всего 3750 рублей. Подсудимые полностью признали вину. Оба наказаны обязательными работами – на 120 и 240 часов. Кроме того, владельцу машины на полтора года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»