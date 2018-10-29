Под Орлом разоблачили великовозрастного уклониста

Житель Хотынца незаконно получил военный билет.

Необычное дело рассмотрел Хотынецкий районный суд. В процессе принял участие старший помощник военного прокурора Брянского гарнизона Западного военного округа. Ответчиком выступил местный житель.

Как следует из материалов дела, он обратился в военный комиссариат Хотынецкого и Знаменского районов с заявлением о выдаче ему военного билета и увольнении в запас в связи с достижением 27-летнего возраста. Это было сделано – ему выдали военный билет и зачислили в запас.

Однако при проверке выяснилось, что молодой человек не представил документы, подтверждающие законность непрохождения им военной службы до достижения 27-летнего возраста. Должностные лица эти сведения у него не затребовали.

Тайна была раскрыта в ходе судебного заседания. Оказалось, что молодой человек был поставлен на воинский учет. Однако затем его осудили за совершение преступлений. В связи с этим с воинского учета его сняли. А после освобождения не поставили на повторный учет, так как «военкомат не был проинформирован о факте отбытия наказания».

Более того, его личное дело было уничтожено в связи с истечением срока хранения. Суд удовлетворил исковое заявление военного прокурора Брянского гарнизона. Выданный военный билет признан недействительным и подлежащим возврату.

Военкомат обязали «провести мероприятия, направленные на установление законности непрохождения военной службы и выдачу документов воинского учета».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию Орловского областного суда.

ИА «Орелград»