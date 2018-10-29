Посол Папы Римского прочитал лекцию орловским студентам

Мероприятие прошло в стенах посольства Ватикана.

Студенты опорного вуза встретились с Апостольским нунцием (послом Папы Римского) архиепископом Челестино Мильоре. Об этом сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева. Встреча прошла в рамках развития российско-ватиканского гуманитарного сотрудничества.

Орловскую делегацию возглавила ректор ОГУ Ольга Пилипенко, в состав вошли студенты отделения теологии юридического института. Как пояснили в опорном вузе, в ходе беседы «были подняты вопросы, связанные с продвижением в социокультурную среду традиционных ценностей, развитием воспитывающей образовательной среды, для формирования которой особое значение имеет духовно-нравственное воспитание и теологическое образование молодежи».

— Монсеньор Челестино Мильоре прочитал для делегации университета лекцию о международной деятельности и устройстве дипломатической службы Святого Престола и ответил на многочисленные вопросы студентов, — добавили в ОГУ.

ИА «Орелград»