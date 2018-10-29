В Орле запретят использовать воздух без разрешения

В устав областного центра внесут важные поправки.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, речь идет о выдаче разрешений на использование воздушного пространства в городе. Такое право может получить администрация областного центра.

Соответствующее решение уже принято в первом чтении. Новые полномочия чиновники получат благодаря поправкам, внесенным в устав города. Сообщается, что норма будет аналогична правилам использования воздушного пространства РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 11 марта 2010 года.

Они предусматривают, что «авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами, а также взлет-посадка на расположенные в границах населенных пунктов площадки выполняются при наличии у пользователей воздушного пространства разрешения соответствующего органа местного самоуправления».

— Проект будет широко обсуждаться на публичных слушаниях, которые планируется провести 19 ноября в 15.00 в малом зале администрации, — заверили в парламенте. — Свои предложения по этому проекту горожане могут приносить в Орловский горсовет (Пролетарская гора, каб. 401, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) до 15 ноября.

ИА «Орелград»