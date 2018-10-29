В Орловской области ожидаются мокрый снег и гололед

29.10.2018 | 15:26 Новости, Общество

МЧС просит быть особенно внимательными автомобилистов

В Орловской области 30 октября ожидается неблагоприятная погода, которая приведет к налипанию мокрого снега на деревья и провода и гололедице на дорогах. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным Гидрометцентра, и ночью, и днем будет идти мокрый снег. Из-за небольшого мороза в темное время суток на дорогах образуется гололед. При этом порывы ветра будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4°С, днем +3..+8°С.

МЧС просит жителей соблюдать осторожность при передвижении, а водителей — не выезжать на дорогу на неисправных автомобилях и вообще по возможности отказаться от использования личного транспорта.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования