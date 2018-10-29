В Орловской области ожидаются мокрый снег и гололед

МЧС просит быть особенно внимательными автомобилистов

В Орловской области 30 октября ожидается неблагоприятная погода, которая приведет к налипанию мокрого снега на деревья и провода и гололедице на дорогах. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным Гидрометцентра, и ночью, и днем будет идти мокрый снег. Из-за небольшого мороза в темное время суток на дорогах образуется гололед. При этом порывы ветра будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4°С, днем +3..+8°С.

МЧС просит жителей соблюдать осторожность при передвижении, а водителей — не выезжать на дорогу на неисправных автомобилях и вообще по возможности отказаться от использования личного транспорта.

ИА «Орелград»